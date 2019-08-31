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Фантастический гол Рауля Гарсии в видеообзоре матча Атлетик – Реал Сосьедад – 2:0

11:42 49 Читати українською
Фантастический гол Рауля Гарсии в видеообзоре матча Атлетик – Реал Сосьедад – 2:0
Атлетик – Реал Сосьедад

Атлетик победил Реал Сосьедад в 3-м туре Ла Лиги (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

11’ Иньяки Вильямс
28’ Рауль Гарсия
 
11’ Иньяки Вильямс
28’ Рауль Гарсия

В третьем туре чемпионата Испании Атлетик принимал Реал Сосьедад. Счет на 11 минуте открыл Иньяки Уильямс.

Атлетик благодаря шедевральному голу Рауля Гарсии победил Реал Сосьедад – Иньяки Уильямс оформил фантастический рекорд

Уже через 17 минут преимущество басков удвоил Рауль Гарсия. 33-летний хавбек получил мяч возле угла штрафной и шедевральным ударом отправил "круглого" в дальний угол ворот.

После третьего тура Атлетик занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет в активе 7 очков. Реал Сосьедад с 4 зачетными пунктами располагается на 9 позиции.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Испания Видеоновости Атлетик - Реал Сосьедад Рауль Гарсия Рауль Гарсия Атлетик Атлетик Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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