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Фантастичний гол Рауля Гарсії у відеоогляді матчу Атлетік – Реал Сосьєдад – 2:0

11:39 166 Читать на русском
Фантастичний гол Рауля Гарсії у відеоогляді матчу Атлетік – Реал Сосьєдад – 2:0
Атлетік – Реал Сосьєдад

Атлетік переміг Реал Сосьєдад у 3-у турі Ла Ліги (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

11’ Іньякі Вільямс
28’ Рауль Гарсія
 
11’ Іньякі Вільямс
28’ Рауль Гарсія

У третьому турі чемпіонату Іспанії Атлетік приймав Реал Сосьєдад. Рахунок на 11 хвилині відкрив Іньякі Вільямс.

Атлетік завдяки шедевральному голу Рауля Гарсії переміг Реал Сосьєдад – Іньякі Вільямс оформив фантастичний рекорд

Вже через 17 хвилин перевагу басків подвоїв Рауль Гарсія. 33-річний хавбек отримав м'яч біля кута штрафного майданчика і шедевральним ударом відправив "круглого" у дальній кут воріт.

Після третього туру Атлетік посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги і має в активі 7 очок. Реал Сосьєдад з 4 заліковими пунктами розташовується на 9 позиції.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Атлетік завдяки шедевральному голу Рауля Гарсії переміг Реал Сосьєдад – Іньякі Вільямс оформив фантастичний рекорд
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Теги
Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Іспанія Відеоновини Атлетік - Реал Сосьєдад Рауль Гарсія Рауль Гарсія Атлетік Атлетік
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