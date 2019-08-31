Фантастичний гол Рауля Гарсії у відеоогляді матчу Атлетік – Реал Сосьєдад – 2:0

Атлетік переміг Реал Сосьєдад у 3-у турі Ла Ліги (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

У третьому турі чемпіонату Іспанії Атлетік приймав Реал Сосьєдад. Рахунок на 11 хвилині відкрив Іньякі Вільямс.

Атлетік завдяки шедевральному голу Рауля Гарсії переміг Реал Сосьєдад – Іньякі Вільямс оформив фантастичний рекорд

Вже через 17 хвилин перевагу басків подвоїв Рауль Гарсія. 33-річний хавбек отримав м'яч біля кута штрафного майданчика і шедевральним ударом відправив "круглого" у дальній кут воріт.

Після третього туру Атлетік посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги і має в активі 7 очок. Реал Сосьєдад з 4 заліковими пунктами розташовується на 9 позиції.