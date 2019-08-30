Севилья на своем поле не смогла удержать победу над Сельтой: 3-й тур Примеры, матчи пятницы

В пятницу, в рамках 3-го тура чемпионата Испании, состоялось два поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/2020, 3-й тур

Севилья – Сельта – 1:1

Голы: Васкес, 81 – Суарес, 84

Атлетик – Реал Сосьедад – матч начнется в 23:00.

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Третий тур испанской Примеры начался поединком между Севильей и Сельтой. Хозяева подошли к матчу с двумя победами и лидерством в чемпионате. Гости же имели в своем активе победу и поражение.

Уже на седьмой минуте мог отличиться Люк де Йонг: он слету головой пытался переправить мяч в ворота – Рубен Бланко в красивом прыжке намертво забрал круглого. Впоследствии с пределов штрафной площадки опасно пробивал Хоан Хордан, но мяч пролетел мимо ворот рядом с правой стойкой. В течение шести минут дважды не везло де Йонгу. В середине первого тайма преимущество хозяев во владении мячом было поразительным – 88% на 12%. На 36-й минуте Мануэль Нолито, пытаясь перепрыгнуть Кевина Васкеса, упал ему на шею и отправил соперника в нокдаун. Рефери простил игрока Севильи не предъявив ему даже "горчичника". Под конец тайма Мунир Эль-Хаддад замыкал поперечную передачу, но с его ударом головой из района одиннадцатиметровой отметки вниз под правую стойку справился голкипер.

Вторая половина встречи началась под аккомпанемент атак "красно-белых", однако защитники Сельты грамотно оборонялись и не позволяли сопернику разыгрывать мяч до верного. В конце концов на 81-й минуте Эвер Банега выполнил навесную передачу со штрафного и Франко Васкес головой открыл счет в матче. Но не успели хозяева как следует отпраздновать гол, как Денис Суарес шокировал Севилью, сравняв счет. Арбитр дал шанс Севильи вырвать победу в виде восьми добавленных минут, однако хозяевам этого оказалось недостаточно.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ