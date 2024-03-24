Фантастичний асист Крооса у відеоогляді матчу Франція – Німеччина – 0:2
07:30 - Читать на русском
Збірна Німеччини обіграла Францію (2:0) у товариському матчі. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Флоріан Вірц 1’
Кай Хаверц 49’
1’ Флоріан Вірц
49’ Кай Хаверц
Команда Дідьє Дешама зазнала першої поразки за чотири матчі. Збірна Німеччина легко і без проблем впоралася з "синіми". Кроос вже на 8 секунді оформив результативну передачу, коли красивим дальнім пасом перевів м'яча на Вірца, а той не схибив, пробивши з-за меж штрафного майданчика. Хаверц напочатку другого тайму забив другий гол у ворота Самба і поставив крапку в матчі.
Кроос повернувся у збірну Німеччини асистом на 8 секунді – Бундестім не помітила Францію, Мбаппе провалився
Збірна Франції 26 березня зіграє проти Чилі, а Бундестім прийматиме на своєму полі Нідерланди.
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