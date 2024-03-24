Команда Дідьє Дешама зазнала першої поразки за чотири матчі. Збірна Німеччина легко і без проблем впоралася з "синіми". Кроос вже на 8 секунді оформив результативну передачу, коли красивим дальнім пасом перевів м'яча на Вірца, а той не схибив, пробивши з-за меж штрафного майданчика. Хаверц напочатку другого тайму забив другий гол у ворота Самба і поставив крапку в матчі.

Кроос повернувся у збірну Німеччини асистом на 8 секунді – Бундестім не помітила Францію, Мбаппе провалився

Збірна Франції 26 березня зіграє проти Чилі, а Бундестім прийматиме на своєму полі Нідерланди.