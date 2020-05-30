toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фанаты Зальцбурга посмотрели финал Кубка Австрии в собственных автомобилях – фото дня

12:14 21 Читати українською
Фанаты Зальцбурга посмотрели финал Кубка Австрии в собственных автомобилях – фото дня
Зальцбург – обладатель Кубка Австрии 2019/20 / официальный сайт клуба

Зальцбург не остался без поддержки болельщиков в финальном поединке Кубка Австрии.

Напомним, Зальцбург разбил Аустрию Лустенау и стал обладателем Кубка Австрии 2019/20. Поединок проходил на пустом стадионе, однако это вовсе не значит, что игроки австрийского Ред Булла остались без поддержки.

Зальцбург выиграл Кубок Австрии, уничтожив в финале Аустрию – видео уникального празднования

Болельщики Зальцбурга продемонстрировали роскошное умение поболеть за свою команду даже при отсутствии доступа на арену. Несколько сотен фанатов нашли классный выход из ситуации. Они приехали на собственных автомобилях в специализированный кинотеатр и посмотрели поединок на большом экране. И команду поддержали, и требования социального дистанцирования не нарушили.

Прогулянка для Баварії та Борусії Д, Ребров проти "зачарованого Пушкаша" і столичний тест Вернидуба – топ-матчі вікенду

blog_ava
Шахтер – Динамо: прогноз на матч УПЛ
07:30
217
Теги
Мир футбольные фанаты Зальцбург Зальцбург футбольные курьёзы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
15
мин
Колос
14:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук