Фанаты Зальцбурга посмотрели финал Кубка Австрии в собственных автомобилях – фото дня

Зальцбург не остался без поддержки болельщиков в финальном поединке Кубка Австрии.

Напомним, Зальцбург разбил Аустрию Лустенау и стал обладателем Кубка Австрии 2019/20. Поединок проходил на пустом стадионе, однако это вовсе не значит, что игроки австрийского Ред Булла остались без поддержки.

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Болельщики Зальцбурга продемонстрировали роскошное умение поболеть за свою команду даже при отсутствии доступа на арену. Несколько сотен фанатов нашли классный выход из ситуации. Они приехали на собственных автомобилях в специализированный кинотеатр и посмотрели поединок на большом экране. И команду поддержали, и требования социального дистанцирования не нарушили.

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