Фанати Зальцбурга переглянули фінал Кубка Австрії у власних автомобілях – фото дня

Зальцбург не залишився без підтримки вболівальників у фінальному поєдинку Кубка Австрії.

Нагадаємо, Зальцбург розбив Аустрію Лустенау та став володарем Кубка Австрії 2019/20. Поєдинок проходив на порожньому стадіоні, проте це зовсім не означає, що гравці австрійського Ред Булла залишилися без підтримки.

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Вболівальники Зальцбурга продемонстрували розкішне вміння повболівати за свою команду навіть за відсутності доступу на арену. Декілька сотень фанатів знайшли класний вихід із ситуації. Вони приїхали на власних автомобілях у спеціалізований кінотеатр та переглянули поєдинок на великому екрані. І команду підтримали, і вимоги соціального дистанціювання не порушили.

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