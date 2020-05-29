Зальцбург выиграл Кубок Австрии, уничтожив в финале Аустрию – видео уникального празднования

Зальцбург без проблем разобрался с Аустрией Лустенау (5:0) в финале Кубка Австрии и стал победителем турнира.

Кубок Австрии 2019/20, финал

Зальцбург – Аустрия Лустенау – 5:0

Голы: Собослои, 20, Штумбергер, 21 (авт), Окафор, 53, Ашимеру, 65, Койта, 80

Победу Зальцбургу принесли 5 "сухих" голов. Аустрия Лустенау, которая выступает в Первой лиге Австрии, не смогла составить достойного сопротивления. После первого тайма счет был 2:0, а после перерыва местный гранд забил еще трижды и выиграл трофей.

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Это 7-й Кубок Австрии в истории Зальцбурга и второй подряд. Напомним, австрийцы играли в группе ЛЧ 2019/20 и заняли 3 место в группе с Ливерпулем, Наполи и Генком. В Лиге Европы для команды Джесси Марша непроходимым барьером стал Айнтрахт из Франкфурта.

Отдельного внимания заслуживает церемония празднования футболистов Зальцбурга – со всеми соблюдениями требований социальной дистанции. Так они точно не праздновали еще ни один завоеванный титул.

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