Болельщики Ворсклы, которые защищают Украину в войне с Россией, записали обращение к руководству клуба из-за некоторых игроков, которые выступали в стране-оккупанте.

"Мы, бойцы отдельного отряда "Центурия Полтава" и активный кулак фанатского движения полтавской Ворсклы, выражаем свое недовольство действиями клуба и селекционного отдела нашего клуба. Дело в том, что клуб подписал двух игроков: Андрюшку Кравчука, который уже во время российско-украинской войны успел поиграть за московское Торпедо, и Ваньку Пономаренко, который успел также поиграть за оккупационную власть в крымском чемпионате.

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Мы выражаем свое недовольство этими игроками. Мы не позволим, чтобы эти люди порочили цвета нашего клуба, чтобы эти люди носили нашу эмблему. Лично обращаюсь к Александру Фундерату, спортивному директору полтавской Ворсклы.

Александр Анатольевич, достойно выполняйте свою работу! Мы не позволим вам порочить наши цвета и нашу эмблему. Честь имею. Слава Украине!" – поделились фанаты в Telegram-канале болельщиков Ворсклы.

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