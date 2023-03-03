Вболівальники Ворскли, які захищають Україну у війні з Росією, записали звернення до керівництва клубу через деяких гравців, які виступали в країні-окупанті.

"Ми, бійці окремого загону "Центурія Полтава" та активний кулак фанатського руху полтавської Ворскли, висловлюємо своє невдоволення діями клубу та селекційного відділу нашого клубу. Річ у тому, що клуб підписав двох гравців: Андрюшку Кравчука, який вже в час російсько-української війни встиг пограти за московське Торпедо, та Іванка Пономаренка, який встиг також пограти за окупаційну владу у кримському чемпіонаті.

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Ми висловлюємо своє невдоволення цими гравцями. Ми не дозволимо, щоб ці люди паплюжили кольори нашого клубу, щоб ці люди носили нашу емблему. Особисто звертаюсь до Олександра Фундерата, спортивного директора полтавської Ворскли.

Олександре Анатолійовичу, гідно виконуйте свою роботу! Ми не дозволимо вам паплюжити наші кольори та нашу емблему. Честь маю. Слава Україні!" – поділились фанати у Telegram-каналі вболівальників Ворскли.

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