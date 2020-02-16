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Фанаты Вероны пришли на игру против Удинезе в маскарадных костюмах – колоритные фото

17:10 14 Читати українською
Фанаты Вероны пришли на игру против Удинезе в маскарадных костюмах – колоритные фото
Фанаты Вероны / Фото из открытых источников

На матче 24-го тура Серии А Удинезе – Верона зрители развлекались как могли.

 

Зрители на трибунах матча Удинезе – Верона (0:0) откровенно скучали, но фанаты гостей словно были готовы к такому развитию событий.

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Болельщики Вероны в поддержку местного фестиваля пришли на поединок в разноцветных костюмах. Местные фотографы сделали несколько замечательных кадров этого перфоманса.

После 24-х туров Серии А Верона находится на 6-й строчке турнирной таблицы. Удинезе – на 15-м месте.

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Италия футбольные фанаты Удинезе - Верона Верона Верона
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