Боруссия Д – Айнтрахт: фанаты "желто-черных" устроили невероятный перфоманс, посвященный родному городу

Матч 22-го тура Бундеслиги между дортмундской Боруссией и Айнтрахтом из Франкфурта запомнился не только феерическим выступлением "желто-черных".

Фанаты дортмундской Боруссии организовали красивый перфоманс перед поединком против Айнтрахта.

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Легендарная "желтая стена" первоначально имела красно-белые цвета с гербом Германии, но в момент они превратились в желто-черные, а герб – логотипом Боруссии Дортмунд. Надпись внизу трибун гласит: "Большой город Дортмунд – моя мечта".

Напомним, что Боруссия разбила Айнтрахт у себя дома (4:0), набрала 42 очка и вплотную приблизилась к первому месту.

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