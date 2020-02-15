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Боруссия Д – Айнтрахт: фанаты "желто-черных" устроили невероятный перфоманс, посвященный родному городу

09:38 43 Читати українською
Боруссия Д – Айнтрахт: фанаты "желто-черных" устроили невероятный перфоманс, посвященный родному городу
Радость игроков Боруссия Д / Твиттер ФК Боруссия Д

Матч 22-го тура Бундеслиги между дортмундской Боруссией и Айнтрахтом из Франкфурта запомнился не только феерическим выступлением "желто-черных".

33’ Лукаш Пищек
50’ Джейдон Санчо
54’ Эрлинг Холанд
74’ Рафаэл Геррейро
 
33’ Лукаш Пищек
50’ Джейдон Санчо
54’ Эрлинг Холанд
74’ Рафаэл Геррейро

Фанаты дортмундской Боруссии организовали красивый перфоманс перед поединком против Айнтрахта.

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Легендарная "желтая стена" первоначально имела красно-белые цвета с гербом Германии, но в момент они превратились в желто-черные, а герб – логотипом Боруссии Дортмунд. Надпись внизу трибун гласит: "Большой город Дортмунд – моя мечта".

Напомним, что Боруссия разбила Айнтрахт у себя дома (4:0), набрала 42 очка и вплотную приблизилась к первому месту.

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Видеоновости Боруссия Дортмунд - Айнтрахт Франкфурт футбольные фанаты
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