Фанати Верони прийшли на гру проти Удінезе у маскарадних костюмах – колоритні фото

На матчі 24-го туру Серії А Удінезе – Верона глядачі розважались як могли.
Глядачі на трибунах матчу Удінезе – Верона (0:0) відверто нудьгували, але фанати гостей немов були готові до такого розвитку подій.
Борусія Д – Айнтрахт: фанати "жовто-чорних" влаштували неймовірний перфоманс, присвячений рідному місту
Вболівальники Верони на підтримку місцевого фестивалю прийшли на поєдинок у різнокольорових костюмах. Місцеві фотографи зробили кілька чудових кадрів цього перфомансу.
Після 24-х турів Серії А Верона перебуває на 6-й сходинці турнірної таблиці. Удінезе – на 15-му місці.
Удінезе вдома розписав нічию з Вероною: 24-й тур Серії А, матчі неділі