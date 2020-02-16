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Фанати Верони прийшли на гру проти Удінезе у маскарадних костюмах – колоритні фото

16 лютого 17:10 281 Читать на русском
Фанати Верони прийшли на гру проти Удінезе у маскарадних костюмах – колоритні фото
Фанати Верони / Фото з відкритих джерел

На матчі 24-го туру Серії А Удінезе – Верона глядачі розважались як могли.

 

Глядачі на трибунах матчу Удінезе – Верона (0:0) відверто нудьгували, але фанати гостей немов були готові до такого розвитку подій.

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Вболівальники Верони на підтримку місцевого фестивалю прийшли на поєдинок у різнокольорових костюмах. Місцеві фотографи зробили кілька чудових кадрів цього перфомансу.

Після 24-х турів Серії А Верона перебуває на 6-й сходинці турнірної таблиці. Удінезе – на 15-му місці.

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футбольні фанати Італія Удінезе - Верона Верона Верона
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