Фанати Верони прийшли на гру проти Удінезе у маскарадних костюмах – колоритні фото

На матчі 24-го туру Серії А Удінезе – Верона глядачі розважались як могли.

Глядачі на трибунах матчу Удінезе – Верона (0:0) відверто нудьгували, але фанати гостей немов були готові до такого розвитку подій.

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Вболівальники Верони на підтримку місцевого фестивалю прийшли на поєдинок у різнокольорових костюмах. Місцеві фотографи зробили кілька чудових кадрів цього перфомансу.

Після 24-х турів Серії А Верона перебуває на 6-й сходинці турнірної таблиці. Удінезе – на 15-му місці.

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