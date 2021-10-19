Главная проблема – дата поединка. Сначала команды должны были сыграть в 4-м туре. Однако тогда в Глазго пройдет конференция по климату. Поэтому полиция не сможет обеспечить порядок на стадионе.

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В свою очередь, встреча в третьем туре тоже имела свои неудобства, ведь на этой неделе Рейнджерс также играет дома. Поэтому УЕФА перенес поединок Селтика с четверга на вторник. Но самой большой проблемой стало время начала игры. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по местному времени. Немало фанов не смогли попасть на трибуны из-за работы или учебы.

Именно это и стало темой для перфомансов двух фанатских группировок. Одна просто вывесила баннер с текстом: "Полиция и УЕФА – никакого уважения к фанам". Другая организация подошла к делу креативнее. На трибунах появилась красноречивая иллюстрация, адресована футбольным чиновникам.

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