Традиционно для последних лет некоторые матчи Лиги Европы выносятся за четверг, получая слот во вторник-среду, перед поединками Лиги чемпионов. Честь открыть новую неделю ЛЕ выпала Глазго, где Селтик принимал Ференцварош – и эта встреча была критически важна для обеих команд.

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Венгры и шотландцы в первых двух турах не набрали ни одного очка. Поражение в третьей игре подряд, с большой вероятностью, поставило бы крест на надеждах выйти в плей-офф, ведь Байер и Бетис уже набрали по 6 зачетных баллов. Несмотря на такой вес победы, наш Александр Зубков в старте "Фради" не вышел, оказавшись в запасе.

Селтик владел инициативой на протяжении всего матча, однако в первом тайме картина игры выглядела более-менее ровно. Хозяева играли несколько острее, создав два очень опасных момента: на 11-й минуте Хота ворвался на край штрафной и мощно пробил низом, а на 17-й он же выстрелил с дистанции после ошибки Нгуена – в обоих случаях венгров выручил голкипер Дибуш. Ференцварош имел шикарный шанс отличиться на 23-й минуте, когда Узуни вошел в штрафную и выстрелил из-под защитника. Харт парировал.

Вторая половина первого тайма оказалась не очень интересной. Матч сбился к позиционной и жесткой контактной борьбе, в которой команды не уступали друг другу. В итоге, на перерыв они отправились при нулях на табло.

Во втором тайме Селтик выглядел гораздо активнее, острее и изобретательнее. На 57-й минуте явное игровое преимущество шотландцев вылилось в крутой гол: Хота вырезал шедевральную передачу из глубины метров с 50, разрезав оборону "Фради", а Фурухаси выскочил один на один, уверенно переиграв Дибуша – 1:0! Еще через пять минут "кельты" могли удвоить преимущество в счете, заработав пенальти, однако удар Макгрегора с "отметки" уверенно парировал Дибуш.

В последние полчаса Селтик классно катал мяч на чужой половине, однако Ференцварошу удавалось держать соперника за пределами штрафной. На 69-й минуте венгры едва не отыгрались в результате подачи со стандарта, которую замкнул босниец Чивич – Харт спас хозяев. Шотландцы ответили на 80-й красивым ударом Якумакиса в падении через себя, однако мяч пролетел над перекладиной.

Еще через минуту Селтику удалось решить судьбу встречи. Они забили гол, причем довольно курьезный: Жота прострелил с правого фланга в центр штрафной, Тёрнбулл не попал по мячу, а Блажич в этом же эпизоде ​​столкнулся со своим голкипером. Мяч отскочил на Тёрнбулла, тот попытался пробить, а мяч рикошетом от защитника влетел в ворота. 2:0!

После этого обе команды создали ряд классных атак и моментов, однако увидеть еще один гол болельщикам не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Селтика со счетом 2:0. Александр Зубков на поле так и не вышел.

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