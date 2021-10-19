Головна проблема – дата поєдинку. Спочатку команди мали зіграти у 4-му турі. Однак тоді в Глазго проходитиме конференція з питань клімату. Відтак поліція не зможе забезпечити порядок на стадіоні.

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Своєю чергою, зустріч в третьому турі теж мала свої незручності, адже цього тижня Рейнджерс також грає вдома. Тому УЄФА переніс поєдинок Селтіка з четверга на вівторок. Але найбільшою проблемою став час початку гри. Стартовий свисток пролунав о 15:30 за місцевим часом. Чимало фанів не змогли потрапити на трибуни через роботу або навчання.

Саме це і стало темою для перфомансів двох фанатських угрупувань. Одне просто вивісило банер з текстом: "Поліція та УЄФА – жодної поваги до фанів". Інша організація підійшла до справи креативніше. На трибунах з'явилася красномовна ілюстрація, адресована футбольним чиновникам.

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