Болельщики Наполи сходят с ума в социальных сетях и убеждены, что Виктор Осимхен поругался с клубом лишь с одной целью – заставить Наполи себя продать или повысить зарплату. Об этом информирует Gazzetta dello Sport. Контракт нигерийца с неаполитанским клубом действует до лета 2025 года, но сам форвард хотел бы покинуть Неаполь уже зимой.

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Сообщается, что летом президент Наполи Аурелио Де Лаурентис провёл с десяток встреч с агентом Осимхена Роберто Календой, которые ни к чему не привели. Представителю Осимхена не удалось выбить более выгодные финансовые условия для своего клиента. Согласно источнику, в последние дни Осимхен ждал от клуба ответа на запросы, но публикация Наполи видео в TikTok заморозила отношения между сторонами. Источник отмечает: последний скандал является лишь верхушкой айсберга проблемных отношений между игроком и клубом.

Информацию о требованиях Осимхена подтверждает и Tutto Napoli. Источник отмечает, что сторонам удалось договориться о повышении Осимхену зарплаты, однако соглашение так и не было подписано. Таким образом, сейчас Виктор ведёт себя именно так не из-за видео в TikTok. Его поведение является следствием всех вышеперечисленных факторов.

Сейчас Осимхен зарабатывает в клубе 5 млн евро в год.

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