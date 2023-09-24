В поединке 5-го тура Серии А Болонья на своем поле разошлась миром с Наполи (0:0), Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Действующий чемпион Италии после двух стартовых побед заметно притормозил, потеряв очки с Лацио и расписав ничью с Дженоа. С кем, как не с Болоньей, надо было возвращать растерянный авторитет и набирать очки.

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Уже на 5-й минуте Осимхен выходил один на один и с острого угла попал в штангу. Казалось, сейчас на подопечных Тьяго Мотты сойдет "голубая лавина" атак партенопейцев, однако хозяева сумели втянуть соперника в вязкую борьбу, максимально ограничив создание опасных моментов. Удары Кварацхелии, Распадори, Зелиньски не представляли особой угрозы для ворот Скорупски.

Более того, Болонья успевала время от времени убегать в стремительные контратаки, которые, к слову, редко когда завершались ударами в створ ворот. Как следствие, первый тайм прошел без голов.

После перерыва Хвича пробивал по центру из-под защитника, но Скорупски среагировал и кулаками выбил в поле. В середине тайма мяч попал в руку падающего Калафьори и арбитр назначил пенальти. Осимхен подошел к мячу и... пробил мимо стойки.

В ответ Зиркзее нанес первый удар Болоньи в створ ворот с острого угла – Мерет выбил на угловой. Хозяева перехватили инициативу и теперь уже неаполитанцам пришлось отбиваться. В конце концов, матч так и завершился с нулями на табло.

Ничья принесла Наполи 8 очков и подняла на седьмую строчку турнирной таблицы Серии А, Болонья с шестью пунктами одиннадцатая.

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