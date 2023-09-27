В среду, 27 сентября, Наполи предстоит сыграть домашний матч 6-го тура чемпионата Италии с Удинезе, но в раздевалке команды не всё в порядке с атмосферой. Лучший бомбардир команды Виктор Осимхен по-прежнему злится на свой клуб за неуважительное видео в TikTok в свой адрес, и это отражается на его отношениях с партнёрами по команде.

Наполи открыто высмеял Осимхена – видео унижения главной звезды чемпионов Италии

Как отмечает Tutto Napoli, Осимхен проигнорировал своих одноклубников – Диего Демме и Пётра Зелиньски на крыльце отеля Серапиде, где неаполитанская команда готовится к матчу с Удинезе. Демме протянул руку в направление Осимхена, чтобы поздороваться, однако нигериец даже не посмотрел в направление своего партнёра по команде. После того, как Виктор пожал руку тим-менеджеру команды Санторо, форвард с наушниками в ушах направился прямиком в отель.