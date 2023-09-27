Уболівальники Наполі божеволіють у соціальних мережах і переконані, що Віктор Осімхен посварився з клубом лише з однією метою – змусити Наполі себе продати або підвищити зарплату. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

Контракт нігерійця з неаполітанським клубом діє до літа 2025 року, але сам форвард хотів би покинути Неаполь вже взимку.

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Повідомляється, що влітку президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс провів з десяток зустрічей з агентом Осімхена Роберто Календою, які ні до чого не привели. Представнику Осімхена не вдалося вибити вигідніші фінансові умови для свого клієнта. Згідно з джерелом, останніми днями Осімхен чекав від клубу відповіді на запити, але публікація Наполі відео в TikTok заморозила відносини між сторонами. Джерело зазначає: останній скандал є лише верхівкою айсберга проблемних відносин між гравцем і клубом.

Інформацію про вимоги Осімхена підтверджує і Tutto Napoli. Джерело зазначає, що сторонам вдалося домовитися про підвищення Осімхену зарплати, однак угоду так і не було підписано. Таким чином, зараз Віктор поводиться саме так не через відео в TikTok. Його поведінка є наслідком усіх перерахованих вище факторів.

Зараз Осімхен заробляє в клубі 5 млн євро на рік.

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