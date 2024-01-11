Болельщики Лацио бросили в Эдоардо Бове бутылку, когда тот покидал поле в рамках своей замены.

В середине второго тайма матча 1/4 финала Кубка Италии между Лацио и Ромой тифози "орлов" бросили с трибуны Тевере в Бове бутылку из-под пива. Она попала полузащитнику Ромы в шею со стороны спины, но он не стал падать на газон и артистично кататься по полю.

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В какой-то момент Бове согнулся от боли, но затем выпрямился и продолжил свой путь к скамейке запасных. "Я не хотел устраивать сцен. Компетентные органы вмешаются, потому что это, конечно, ненормально. Но я предпочитаю говорить о том, что произошло на поле", – цитирует Бове Sky Sports Italia.

Матч завершился победой Лацио со счётом 1:0.