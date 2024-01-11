Уболівальники Лаціо кинули в Едоардо Бове пляшку, коли той залишав поле в рамках своєї заміни.

У середині другого тайму матчу 1/4 фіналу Кубка Італії між Лаціо і Ромою тифозі "орлів" кинули з трибуни Тевере в Бове пляшку з-під пива. Вона влучила півзахиснику Роми в шию з боку спини, але він не став падати на газон і артистично кататися полем.

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У якийсь момент Бове зігнувся від болю, але потім випростався і продовжив свій шлях до лави запасних. "Я не хотів влаштовувати сцен. Компетентні органи втрутяться, тому що це, звичайно, ненормально. Але я вважаю за краще говорити про те, що сталося на полі", – цитує Бове Sky Sports Italia.

Матч завершився перемогою Лаціо з рахунком 1:0.