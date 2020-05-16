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Холанд и Ко эпично отпраздновали избиение Шальке – игроки Боруссии поаплодировали пустой фанатской трибуне

22:17 17 Читати українською
Холанд и Ко эпично отпраздновали избиение Шальке – игроки Боруссии поаплодировали пустой фанатской трибуне
Боруссия Д уничтожила Шальке / ФК Боруссия Д

Отсутствие болельщиков на центральном матче 26 тура Бундеслиги не смутило команду Люсьена Фавра.

29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро
 
29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро

Боруссия Д без проблем обыграла Шальке в первом матче после выхода из карантина. Дортмундцы отгрузили соперникам 4 "сухих" мяча – дубль оформил Рафаэл Геррейро, а по голу забили Эрлинг Холанд и Торган Азар.

Топ-выступление Холанда и компании в видеообзоре матча Боруссия Д – Шальке – 4:0

Как известно, после поединков игроки Боруссии традиционно благодарят самых активных фанатов, которые занимают Южную трибуну – так называемую "желтую стену". Из-за пандемии коронавируса болельщикам запретили посещать футбольные матчи, однако это вовсе не значит, что ритуал Боруссии не был воплощен в жизнь.

Эрлинг Холанд и его партнеры поблагодарили мнимых болельщиков – фанаты "присутствовали" на игре хотя бы таким образом. Правда, на этот раз игроки Боруссии не брались за руки, как это делают обычно. Такие они, требования медицинского протокола после двухмесячной паузы.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия футбольные курьёзы футбольные фанаты Видеоновости Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд - Шальке
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