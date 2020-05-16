Холанд и Ко эпично отпраздновали избиение Шальке – игроки Боруссии поаплодировали пустой фанатской трибуне

Отсутствие болельщиков на центральном матче 26 тура Бундеслиги не смутило команду Люсьена Фавра.

Боруссия Д без проблем обыграла Шальке в первом матче после выхода из карантина. Дортмундцы отгрузили соперникам 4 "сухих" мяча – дубль оформил Рафаэл Геррейро, а по голу забили Эрлинг Холанд и Торган Азар.

Топ-выступление Холанда и компании в видеообзоре матча Боруссия Д – Шальке – 4:0

Как известно, после поединков игроки Боруссии традиционно благодарят самых активных фанатов, которые занимают Южную трибуну – так называемую "желтую стену". Из-за пандемии коронавируса болельщикам запретили посещать футбольные матчи, однако это вовсе не значит, что ритуал Боруссии не был воплощен в жизнь.

Эрлинг Холанд и его партнеры поблагодарили мнимых болельщиков – фанаты "присутствовали" на игре хотя бы таким образом. Правда, на этот раз игроки Боруссии не брались за руки, как это делают обычно. Такие они, требования медицинского протокола после двухмесячной паузы.

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