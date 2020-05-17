Фанати Кельна допомогли прикрасити цілу трибуну перед матчем проти Майнца – фото дня

Вболівальники Кельна знайшли оригінальний спосіб підтримки своєї команди у матчі 26 туру Бундесліги проти Майнца.

Одна з трибун РайнЕнергіШтадіон була повністю покрита подарованою символікою клубу.

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"Ми запитали фанатів, чи не хочуть вони передати свій щасливий шарф або футболку для розміщення на стадіоні для майбутніх ігор. Це не те ж саме, коли ти там, але спасибі", – йдеться в офіційному Твіттері Кельна.

Нагадаємо, Бундесліга першою серед європейських топ-чемпіонатів відновила сезон, однак задля безпеки доводиться грати без вболівальників.

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