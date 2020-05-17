toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
НІМЕЧЧИНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЕРЛІНГ ХОЛАНД КОРОНАВІРУС

Фанати Кельна допомогли прикрасити цілу трибуну перед матчем проти Майнца – фото дня

17:55 160 Читать на русском
Фанати Кельна допомогли прикрасити цілу трибуну перед матчем проти Майнца – фото дня
Фанати Кельна / Фото з відкритих джерел

Вболівальники Кельна знайшли оригінальний спосіб підтримки своєї команди у матчі 26 туру Бундесліги проти Майнца.

6’ Марк Ут
53’ Флоріан Кайнц
 
Тайво Авоньї 61’
П'єр Кунде Малонг 72’
6’ Марк Ут
53’ Флоріан Кайнц
61’ Тайво Авоньї
72’ П'єр Кунде Малонг

Одна з трибун РайнЕнергіШтадіон була повністю покрита подарованою символікою клубу.

Холанд та Ко епічно відсвяткували побиття Шальке – гравці Борусії поаплодували порожній фанатській трибуні

"Ми запитали фанатів, чи не хочуть вони передати свій щасливий шарф або футболку для розміщення на стадіоні для майбутніх ігор. Це не те ж саме, коли ти там, але спасибі", – йдеться в офіційному Твіттері Кельна.

Нагадаємо, Бундесліга першою серед європейських топ-чемпіонатів відновила сезон, однак задля безпеки доводиться грати без вболівальників.

Син чемпіона світу-1998, польська машина, сенсаційний косовар і ще 6 гравців, які розірвуть Німеччину після карантину

blog_ava
Лєвандовскі обрав топ-5 форвардів світу – Мессі та Роналду опинилися поза списком
09:39
4046
Теги
Німеччина Кельн Кельн Кельн - Майнц футбольні фанати
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
44
хв
Атлетік
23:55
Леганес
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук