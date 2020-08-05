Фанаты Карпат отреагировали на кардинальное изменение клубного логотипа

"Уже несколько лет мы вели активные переговоры с руководством о том, чтобы герб закрепить за теми, кто его действительно ценит, но достичь должного результата до сих пор не удавалось. Сегодня мы смогли найти точки соприкосновения с новым руководством клуба в близких нам плоскостях ценностей.

Карпаты официально объявили о смене логотипа

Не выдавая поспешных авансов, все же считаем это одним из самых стратегически правильных решений, которое открывает новую страницу в новейшей истории великого клуба Карпаты", – приводит слова фаната Михаила Мирки официальный сайт львовского клуба.

"В эпоху тотальной коммерциализации футбола, и в то же время, в жизненно сложный для нашего клуба время, нам – фанатам Карпат – только ценой общих усилий и стремлению к высшей цели, наконец, удалось завоевать для себя важное.

И таким образом уберечь то, без чего ни один из нас не представляет своей жизни, от будущих возможных рисков, позора или вообще исчезновения. Мы продолжим и дальше лелеять герб родного клуба и готовы брать на себя ответственность за его достоинство и безопасность", - поделился другой фанат Олесь "Сигал" в комментарии пресс-службе клуба.

Напомним, Карпаты после вылета из УПЛ из-за неявки на 2 матча против Мариуполя решили провести ребрендинг и кардинально сменили исторический логотип.

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