toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Карпаты официально объявили о смене логотипа

10:43 - Читати українською
Карпаты официально объявили о смене логотипа
Олег Смалийчук с представителем ультрас Карпат / фото ФК Карпаты

Львовские Карпаты продолжают проводить глобальные изменения. На этот раз "зелено-белые" сменили свою историческую эмблему.

Карпаты решили провести тотальный ребрендинг и сменили логотип, сообщает официальный сайт "львов". При этом права на эмблему решили передать ультрас львовского клуба.

Карпаты определились с кандидатурами ассистентов главного тренера

"Легендарный герб Карпат не исчезает. Это главный символ клуба, его истории и достижений. Поэтому Карпаты решили передать его тем, кто больше заслуживает им владеть. Общественная организация "Ультрас Карпаты", объединяющая активных болельщиков "зелено-белых", отныне является полноправным владельцем прав на клубный герб", – сообщается на сайте "львов".

"Я убежден, что дальше мы все будем плыть в одной лодке, имея одно общее видение, одну стратегию и одну цель. Вместе с вами, настоящими фанатами, которые всегда будут носить герб на сердце и никогда не "переобуются", вместе с вашим доверием и поддержкой, мы сделаем сильный клуб, которым будем гордиться", – отметил совладелец клуба Олег Смалийчук.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох

blog_ava
Главные новости футбола 4 августа: Луческу в Динамо не может собрать боевой состав, Ман Сити оформил классный трансфер
07:00
13573
Теги
Карпаты Карпаты Олег Смалийчук Фанаты Карпат
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
54
мин
Шахтер
19:55
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук