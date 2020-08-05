Карпаты официально объявили о смене логотипа

Львовские Карпаты продолжают проводить глобальные изменения. На этот раз "зелено-белые" сменили свою историческую эмблему.

Карпаты решили провести тотальный ребрендинг и сменили логотип, сообщает официальный сайт "львов". При этом права на эмблему решили передать ультрас львовского клуба.

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"Легендарный герб Карпат не исчезает. Это главный символ клуба, его истории и достижений. Поэтому Карпаты решили передать его тем, кто больше заслуживает им владеть. Общественная организация "Ультрас Карпаты", объединяющая активных болельщиков "зелено-белых", отныне является полноправным владельцем прав на клубный герб", – сообщается на сайте "львов".

"Я убежден, что дальше мы все будем плыть в одной лодке, имея одно общее видение, одну стратегию и одну цель. Вместе с вами, настоящими фанатами, которые всегда будут носить герб на сердце и никогда не "переобуются", вместе с вашим доверием и поддержкой, мы сделаем сильный клуб, которым будем гордиться", – отметил совладелец клуба Олег Смалийчук.

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