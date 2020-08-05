Фанати Карпат відреагували на кардинальну зміну клубного логотипу

"Вже кілька років ми вели активні перемовини з керівництвом про те, щоб герб закріпити за тими, хто його справді цінує, але досягнути належного результату досі не вдавалось. Сьогодні ми змогли знайти точки дотику з новим керівництвом клубу в близьких нам площинах цінностей.

Карпати офіційно оголосили про зміну логотипу

Не вдаючись до поспішних авансів, все ж вважаємо це одним з найбільш стратегічно правильних рішень, яке відкриває нову сторінку в новітній історії великого клубу Карпати", – наводить слова фаната Михайла Мірки офіційний сайт львівського клубу.

"В епоху тотальної комерціалізації футболу, і водночас, в життєво складний для нашого клубу час, нам – фанатам Карпат – лише ціною спільних зусиль та прагнення до вищої мети, зрештою, вдалось вибороти для себе найважливіше.

І таким чином вберегти те, без чого жоден з нас не уявляє свого життя, від майбутніх можливих ризиків, ганьби або взагалі зникнення. Ми продовжимо й надалі леліяти герб рідного клубу та готові брати на себе відповідальність за його гідність та безпеку", – поділився інший фанат Олесь "Сігал" у коментарі прес-службі клубу.

Нагадаємо, Карпати після вильоту з УПЛ через неявку на 2 матчі проти Маріуполя вирішили провести ребрендинг та кардинально змінили історичний логотип.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох