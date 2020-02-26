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Фанаты Ювентуса получили неожиданные потери из-за коронавируса – цинично "посодействовал" любимый клуб

06:00 120 Читати українською
Фанаты Ювентуса получили неожиданные потери из-за коронавируса – цинично "посодействовал" любимый клуб
Буффон и Роналду / ФК Ювентус

Руководство туринского Ювентуса решило не возвращать деньги за билеты на центральный поединок 26-го тура итальянской Серии А против миланского Интера.

 

Боссы Юве не собираются возвращать болельщикам потраченные на билеты средства, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ювентус – Интер и еще 5 матчей Серии А пройдут без зрителей

"Старая синьора" выручила 3 млн евро за пропуска на поединок с главным конкурентом в борьбе за Скудетто. Однако, из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на Апеннинах матч пройдет без зрителей. Реакция фанатов Ювентуса пока неизвестна. Другой пострадавший из-за ограничений клуб – Милан – уже начал процедуру возврата средств за билеты на матч против Дженоа.

К слову, поединок Ювентус – Интер состоится в воскресенье, 1 марта. Начало встречи в 21:45.

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Ювентус - Интер коронавирус Ювентус Ювентус Италия билеты на футбол
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