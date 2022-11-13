Полузащитник Эвертона Алекс Ивоби выбрал не лучшее время, чтобы порадовать болельщиков команды подарком.

После разгромного поражения от Борнмута (0:3) Ивоби подошел к трибуне с фанами Эвертона и отдал им свою футболку.

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Впрочем, презент не приняли: болельщики сразу бросили ее обратно в сторону игрока. Добавим, что это уже третье подряд поражение Эвертона в этом сезоне.

Отметим, что Ивоби сыграл в 17 матчах за Эвертон в этом сезоне, отличившись голом и 6 ассистами.

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