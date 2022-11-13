Після розгромної поразки від Борнмута (0:3) Івобі підійшов до трибуни з фанами Евертона та віддав їм свою футболку.

Жахіття Миколенка у відеоогляді матчу Борнмут – Евертон – 3:0

Втім, презент не прийняли: вболівальники майже одразу кинули її назад в сторону гравця. Додамо, що це вже третя поспіль поразка Евертона у цьому сезоні.

Зауважимо, що Івобі зіграв у 17 матчів за Евертон у цьому сезоні, відзначившись голом та 6 асистами.

Евертон розгромно влетів одному з аутсайдерів у матчі АПЛ – Миколенко став співучасником 2 голів і швидко травмувався