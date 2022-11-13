Фанати Евертона зневажили одноклубника Миколенка, який віддав їм свою футболку – відео
11:38 - Читать на русском
Півзахисник Евертона Алекс Івобі обрав не найкращий час, аби потішити вболівальників команди подарунком.
Після розгромної поразки від Борнмута (0:3) Івобі підійшов до трибуни з фанами Евертона та віддав їм свою футболку.
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Втім, презент не прийняли: вболівальники майже одразу кинули її назад в сторону гравця. Додамо, що це вже третя поспіль поразка Евертона у цьому сезоні.
Зауважимо, що Івобі зіграв у 17 матчів за Евертон у цьому сезоні, відзначившись голом та 6 асистами.
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