Первый тайм превратился в катастрофу Виталия Миколенко. Украинец дважды проиграл позиционную борьбу, позволяя соперникам добивать мяч в сетку – отличились Тавернье и Мур. Во втором эпизоде нападающий Борнмута еще и столкнулся головами с Миколенко, поэтому защитника Эвертона пришлось менять.

Эвертон разгромно влетел одному из аутсайдеров в матче АПЛ – Миколенко стал соучастником 2 голов и быстро травмировался

Команда Лэмпарда не имела ни единого шанса на камбек, а после перерыва пропустила еще раз. Джейдона Энтони забыли на подаче штрафного, и Пикфорду пришлось третий раз вытаскивать мяч из собственной сетки.