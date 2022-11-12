Ужас Миколенко в видеообзоре матча Борнмут – Эвертон – 3:0
20:21 - Читати українською
Борнмут разбил Эвертон в 16-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Первый тайм превратился в катастрофу Виталия Миколенко. Украинец дважды проиграл позиционную борьбу, позволяя соперникам добивать мяч в сетку – отличились Тавернье и Мур. Во втором эпизоде нападающий Борнмута еще и столкнулся головами с Миколенко, поэтому защитника Эвертона пришлось менять.
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Команда Лэмпарда не имела ни единого шанса на камбек, а после перерыва пропустила еще раз. Джейдона Энтони забыли на подаче штрафного, и Пикфорду пришлось третий раз вытаскивать мяч из собственной сетки.
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