В понедельник, около 18:00 по местному времени, около сотни болельщиков Интера собрались возле клубного офиса и выразили руководству "нерадзурри" недовольство в связи с желанием подписать правого защитника Ювентуса Хуана Куадрадо. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

Бывший лидер Ювентуса бесплатно станет игроком Интера

Сообщается, что к тифози подошли представители Интера, отвечающие за отношения с фанатами. Они объяснили протестующим, что перед возможным подписанием контракта Куадрадо обязательно лично пообщается с лидерами фан-движений Интера. Окончательное решение об этом трансфере клуб примет по итогам этой встречи.

За время выступлений в Ювентусе Куадрадо отметился не лучшим поведением на поле в матчах против Интера. Колумбиец был уличен в драке с Иваном Перишичем, в симуляции в штрафной площади ради пенальти, а также в словесной перепалке с Лукаку и Хандановичем. Последний эпизод стоил Хуану трёхматчевой дисквалификации, которая действует до сих пор.

Напомним, Куадрадо стал свободным агентом. У Интера есть возможность подписать звёздного игрока бесплатно.

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