Куадрадо присоединится к Интеру на правах свободного агента, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ювентус попрощался с лидером, выигравшим 11 трофеев за 8 лет

По его информации, колумбиец уже подписал контракт на 1 год с "нерадзурри". Это будет уже четвертый клуб в Италии для Хуана, который успел поиграть за Лечче, Удинезе, Фиорентину и Ювентус.

Напомним, что Ювентус и Интер являются принципиальными соперниками. Куадрадо присоединился к туринцам в аренду из Челси в 2015 году, после чего стал полноправным игроком "Старой синьоры". За все время Хуан провел за Ювентус 314 матчей, отметился 26 голами и 65 ассистами.

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