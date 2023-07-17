У понеділок, близько 18:00 за місцевим часом, близько сотні вболівальників Інтера зібралися біля клубного офісу і висловили керівництву "нерадзуррі" невдоволення у зв'язку з бажанням підписати правого захисника Ювентуса Хуана Куадрадо. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

Колишній лідер Ювентуса безкоштовно стане гравцем Інтера

Повідомляється, що до тіфозі підійшли представники Інтера, які відповідають за роботу з фанатами. Вони пояснили протестувальникам, що перед можливим підписанням контракту Куадрадо обов'язково особисто поспілкується з лідерами фан-рухів Інтера. Остаточне рішення про цей трансфер клуб ухвалить за підсумками цієї зустрічі.

За час виступів у Ювентусі Куадрадо відзначився не найкращою поведінкою на полі в матчах проти Інтера. Колумбієць був викритий у бійці з Іваном Перішічем, у симуляції у штрафному майданчику заради пенальті, а також у словесній суперечці з Лукаку і Хандановічем. Останній епізод коштував Хуану триматчевої дискваліфікації, яка триває досі.

Нагадаємо, Куадрадо став вільним агентом. У Інтера є можливість підписати зіркового гравця безкоштовно.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів