Болельщики Фиорентины не хотят мириться с провальными результатами в последних матчах.

Ультрас "фиалок" возле родного стадиона Артемио Франки оставили баннер с красноречивым предупреждением команде.

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"Наша любовь к клубным цветам безгранична, а вот терпение – нет. Просыпайтесь!" – говорится на полотне. В следующем туре (16 декабря) Фиорентина будет принимать Сассуоло, и подопечным Пранделли явно стоит постараться добыть результат.

Добавим, что "фиалки" не могут выиграть 6 матчей подряд и всего на три очка опережают зону вылета. Последним крахом стало поражение 0:3 от Аталанты.

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