Вболівальники Фіорентини не хочуть миритися з провальними результатами в останніх матчах.

Ультрас "фіалок" біля рідного стадіону Артеміо Франкі залишили банер з промовистим попередженням команді.

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"Наша любов до клубних кольорів безмежна, а от терпіння – ні. Прокидайтесь!" – йдеться на полотні. У наступному турі (16 грудня) Фіорентина прийматиме Сассуоло, і підопічним Пранделлі явно варто постаратися здобути результат.

Додамо, що "фіалки" не можуть виграти 6 матчів поспіль і всього на три очки випереджають зону вильоту. Останнім крахом стала поразка 0:3 від Аталанти.

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