Фанаты Ференцвароша не хотят отпускать Реброва – украинский тренер доволен своей работой

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о теплых отношениях с венгерскими болельщиками.

"Всегда чувствуешь положительные эмоции, когда твоя работа и работа всей команды дает результат. Я никогда не слежу за статистикой и не знаю, кто столько выигрывал раньше.

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Но Ференцварош – это действительно народная команда, у которой очень много болельщиков. И я рад, что своей работой помог команде завоевать два чемпионства подряд. Да, в Будапеште меня часто узнают. Во многих ресторанах вообще не дают платить за еду. Узнают очень часто. Благодарят и просят, чтобы я остался", – признался Ребров в интервью Meta Ratings.

Напомним, украинский специалист работает в Венгрии уже второй год. Ференцварош под его руководством добыл и защитил чемпионский титул, а также выступал на групповом этапе Лиги Европы.

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