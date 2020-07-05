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Ребров дал четкий ответ относительно интереса Динамо и Фенербахче

5 июля 19:00 - Читати українською
Ребров дал четкий ответ относительно интереса Динамо и Фенербахче
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров вынужден в очередной раз отвечать на слухи о своем будущем.

Украинский специалист подчеркнул свою преданность нынешнему клубу.

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"СМИ сватают меня в Динамо и Фенербахче? Пусть сватают. СМИ часто таким занимаются, кого-то куда-то сватают и отправляют. Сейчас я тренер Ференцвароша", – заверил Ребров в интервью Meta Ratings.

Напомним, украинский специалист за два сезона в Венгрии дважды выиграл национальный чемпионат и вывел Ференцварош в групповой этап Лиги Европы.

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Украинцы за рубежом Динамо Киев Динамо Киев Ференцварош Ференцварош Сергей Сергей Ребров Фенербахче Фенербахче
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