Ребров дал четкий ответ относительно интереса Динамо и Фенербахче

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров вынужден в очередной раз отвечать на слухи о своем будущем.

Украинский специалист подчеркнул свою преданность нынешнему клубу.

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"СМИ сватают меня в Динамо и Фенербахче? Пусть сватают. СМИ часто таким занимаются, кого-то куда-то сватают и отправляют. Сейчас я тренер Ференцвароша", – заверил Ребров в интервью Meta Ratings.

Напомним, украинский специалист за два сезона в Венгрии дважды выиграл национальный чемпионат и вывел Ференцварош в групповой этап Лиги Европы.

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