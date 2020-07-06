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Фанати Ференцвароша не хочуть відпускати Реброва – український тренер задоволений своєю роботою

06:30 - Читать на русском
Фанати Ференцвароша не хочуть відпускати Реброва – український тренер задоволений своєю роботою
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про теплі стосунки з угорськими вболівальниками.

"Завжди відчуваєш позитивні емоції, коли твоя робота і робота всієї команди дає результат. Я ніколи не стежу за статистикою і не знаю, хто стільки вигравав раніше.

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Але Ференцварош – це дійсно народна команда, у якої дуже багато вболівальників. І я радий, що своєю роботою допоміг команді завоювати два чемпіонства поспіль. Так, у Будапешті мене часто впізнають. У багатьох ресторанах взагалі не дають платити за їжу. Впізнають дуже часто. Дякують і просять, щоб я залишився", – зізнався Ребров у інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, український фахівець працює в Угорщині вже другий рік. Ференцварош під його керівництвом здобув і захистив чемпіонський титул, а також виступав на груповому етапі Ліги Європи.

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Теги
Українці за кордоном Світ Ференцварош Ференцварош Угорщина футбольні фанати Сергій Сергій Ребров
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