Фанаты Фейеноорда забросали клубный автобус пиротехникой, требуя отставки главного тренера

Разгромное поражение от Аяка (0:4) в рамках 11-го тура чемпионата Нидерландов стала последней каплей для болельщиков Фейеноорда.

После фиаско Фейеноорда в выездном поединке против Аякса (0:4) фанаты гостей устроили своей команде "горячий" прием, сообщает De Telegraaf.

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Болельщики забросали автобус, возвращавшийся на тренировочную базу, пиротехникой и другими посторонними предметами. Фанаты требовали отставки главного тренера Япа Стама. Успокаивать разъяренных сторонников клуба вышли несколько игроков, однако сам наставник решил не покидать автобус.

После 11-ти туров чемпионата Нидерландов Фейеноорд находится на 12-й строчке турнирной таблицы.

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