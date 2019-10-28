toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Нидерланды
ДИНАМО КИЕВ - КАРПАТЫ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фанаты Фейеноорда забросали клубный автобус пиротехникой, требуя отставки главного тренера

19:36 71 Читати українською
Фанаты Фейеноорда забросали клубный автобус пиротехникой, требуя отставки главного тренера
Фанаты Фейеноорда / Фото EPA

Разгромное поражение от Аяка (0:4) в рамках 11-го тура чемпионата Нидерландов стала последней каплей для болельщиков Фейеноорда.

После фиаско Фейеноорда в выездном поединке против Аякса (0:4) фанаты гостей устроили своей команде "горячий" прием, сообщает De Telegraaf.

"Да пошли вы", – Джака жестко ответил фанатам Арсенала, которые освистали его после замены в игре с Кристал Пэлас

Болельщики забросали автобус, возвращавшийся на тренировочную базу, пиротехникой и другими посторонними предметами. Фанаты требовали отставки главного тренера Япа Стама. Успокаивать разъяренных сторонников клуба вышли несколько игроков, однако сам наставник решил не покидать автобус.

После 11-ти туров чемпионата Нидерландов Фейеноорд находится на 12-й строчке турнирной таблицы.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду

blog_ava
"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"
14:00
697
Теги
Видеоновости Яп Стам Яп Стам Фейеноорд Фейеноорд Нидерланды футбольные фанаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
49
мин
Парма
20:00
Верона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук