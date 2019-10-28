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Фанати Фейєнорда закидали клубний автобус піротехнікою, вимагаючи відставки головного тренера

19:36 277 Читать на русском
Фанати Фейєнорда закидали клубний автобус піротехнікою, вимагаючи відставки головного тренера
Фанати Фейєнорда / Фото EPA

Розгромна поразка від Аяка (0:4) в рамках 11-го туру чемпіонату Нідерландів стала останньою краплею для вболівальників Фейєнорда.

Після фіаско Фейєнорда у виїзному поєдинку проти Аякса (0:4) фанати гостей влаштували своїй команді "гарячий" прийом, повідомляє De Telegraaf.

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Вболівальники закидали автобус, який повертався на тренувальну базу, піротехнікою та іншими сторонніми предметами. Фанати вимагали відставки головного тренера Япа Стама. Заспокоювати розлючених прихильників клубу вийшли кілька гравців, проте сам наставник вирішив не покидати автобус.

Після 11-ти турів чемпіонату Нідерландів Фейєнорд перебуває на 12-й сходинці турнірної таблиці.

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