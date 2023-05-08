"Немає жодного іншого футболіста в історії Динамо, хто заслужив би своєю футбольною кар'єрою більшого права спробувати себе у ролі головного тренера, ніж Ви. Вітаємо з двома перемогами на старті! Безперечно, Олександре, це Ваш шанс. Усією душею бажаємо Вам ним скористатися.

"У нього два динамівських серця": екс-голкіпер збірної України назвав свого фаворита на заміну Луческу

Повністю усвідомлюємо, що кардинально змінити ситуацію в таких умовах неможливо. Але від цього сезону ніхто нічого не чекав від самого початку. На наш погляд, саме проведення свята футбольних матчів, коли щодня на фронті та поза ним гинуть наші співвітчизники, було вкрай спірним.

Але, навіть попри це, є одне прохання. Впевнені, що для Вас (а усією футбольною кар'єрою Ви це довели) симуляція не є частиною футбольного стилю команди Динамо Київ. Однак, нам достеменно відомо (від футболістів Динамо – Ви самі можете це у них уточнити), що з приходом Луческу на тренуваннях відпрацьовувалося як і коли потрібно симулювати. Це стиль Срни, за який Шахтар Луческу ненавиділи майже по всій Україні. На жаль, за 3 роки нав'язування, він приніс свої плоди і в Динамо. І от заборонити цю ху*ню якраз у Ваших силах!

Футболісти Динамо виходять на поле з прапорами України. А потім, замість демонстрації мужності, при першій ліпшій нагоді зображають із себе "трьохсотих". Під час війни, жодних інших емоцій, крім огиди, це викликати не може. Будь ласка, позбавте нас цієї румунської спадщини!

П.С. Ми знаємо, що була пропозиція до ультрас, які залишилися в Києві, під'їхати на базу, зустрітися з командою, "підтримати молодь". Ця зустріч, зрозуміло, була відкладена до перемоги. Наш ресурс хоч і не є ультрасівським, і самі вони про це просити не будуть, проте ми б хотіли звернути Вашу увагу на те, що зараз такий час, коли футболісти мали б підтримувати фанатів на фронті, а не навпаки. Їм потрібні мавіки, тепловізори, пікапи і купа всього іншого. Закрийте ці два питання, і над вашою легендарністю згори засяє німб", – йдеться у повідомленні спільноти у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Шовковський "страхує" Луческу на тренерському містку Динамо, поки той відновлюється після операції на стегні. 48-річний фахівець вже встиг здобути дві перемоги (над Металістом та Ворсклою) і був визнаний найкращим тренером 24-го туру УПЛ.

Кривбас – Динамо: анонс матчу УПЛ