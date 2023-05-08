Динамо продолжает погоню за Зарей. Разрыв в пять зачетных баллов кажется большим, но одна-две осечки луганчан закрутят интригу до максимума. Это работает и в другую сторону – если киевляне не выиграют все пять матчей в конце сезона, то шансы на Лигу Европы резко скатятся вниз.

В предыдущих двух турах "бело-синие" не подвели, одержав победы над Металлистом и Ворсклой. Обе победы получились нервными, но заслуженными – и особенно примечателен триумф в Полтаве.

Динамовцы начисто провалились под прессингом в первом тайме, но воспользовались своим шансом в контратаке. После перерыва же они сами включили высокую интенсивность, а Сидорчук, Бенито и Тымчик благодаря шикарному взаимодействию порвали "зелено-белых".

Тот матч раскрыл как достоинства Динамо, так и уязвимости. У команды есть ресурс и класс, чтобы бить середнячков, однако для борьбы за медали его уже мало.

Столичному гранду критически не хватает хороших передач от защитников, не хватает качественных действий вингеров на чужой трети, да и вообще коллектив трудно заходит в штрафную. Позиционная работа у "бело-синих" выглядит в лучшем случае посредственно, а под сильным прессингом начинается аврал.

Все эти факторы позволяют Кривбассу надеяться на сенсацию. Кроме того, стоит отметить оборону криворожан – за последний месяц только Черноморец смог забить в их ворота больше одного гола, да и в целом весной это удалось только Шахтеру (с огромным скрипом) и Львову. Победа над Зарей получилась "сухой".

Во-вторых, Кривбасс только Ворскле уступает по количеству единоборств. Это должно тревожить Динамо, ведь киевляне прямо сейчас довольно посредственные при борьбе – а во вскрытии оборонительных блоков "бело-синие" слабы критически. Подопечные Юрия Вернидуба защищаются плотно и давят интенсивно.

Это не только помогает уберечь ворота сухими, а провоцирует большое количество переходных фаз, на которых криворожане очень опасны.

Впрочем, у Кривбасса есть своя серьезная уязвимость – игра на мяче. Мастер-класс по нейтрализации данного коллектива продемонстрировал скромный Минай, который забил быстрый гол и отошел в блок, полностью отдав мяч сопернику. Подопечные Юрия Вернидуба владели им 61% игрового времени, но почти ничего не создали, проиграв со счетом 0:1.

При работе в атаке Кривбасс не ровня Ворскле или Заре, у которых есть интересные комбинации, заполнение всех вертикалей на чужой трети и хорошие открывания. Это – достаточно прямолинейный коллектив, который ставит на скорость контратак и надежность у своих ворот. Правда, Юрию Вернидубу повезло, ведь сегодня идти в атаку необязательно.

Криворожане держатся всего в шести очках от зоны еврокубков, на которой засела Александрия. У подопечных Руслана Ротаня есть игра в запасе, но в соперниках будет СК Днепр-1. А потом еще и Динамо, Заря и Колос – при таких условиях нестабильные "аграрии" легко могут "поплыть".

У Кривбасса же календарь простой, поэтому команду устроит и ничья с Динамо. За неё бороться значительно легче, чем за победу.

Кадровая ситуация

Травмированы: Банада, Устименко – Караваев (под вопросом)

Дисквалифицированы: Дячук (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Динамо

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Приходько, Капич – Задерака, Татарков, Микитишин – Дебелко

Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Андриевский – Бенито, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

В этом матче возможно любое развитие событий. Кривбасс вполне способен забить гол, ведь привозная оборона киевлян дополнительно ослаблена потерей Дячука – Попов выглядит равноценной заменой, а ведь Максим был безусловно основным. Впрочем, даже если это произойдет, судьбу противостояния решат реакции Динамо.

Поединок с Ворсклой доказал, что киевляне имеют достаточный запас сил и кадров, чтобы перевернуть ход игры против середняка. По сезону же Динамо идет в топе по темпу передач и продолжительности владений, да и прессинг у команды хороший. Данные факты являются проблемой для Кривбасса, которого короткими розыгрышами разрывал Черноморец. Но это еще полбеды.

Киевляне по ходу чемпионата неплохо опробовали модель с отказом от инициативы. В частности, так произошло в победной встрече с СК Днепром-1, а периодически подобные отрезки возникали и с Минаем (там тоже выиграли). Вряд ли "бело-синие" будут играть так весь матч, но при необходимости они могут закрыться и сами разрывать на контратаках. Благо, Ванат в шикарной форме, Бенито тоже набрал, а Сидорчук на фоне Ворсклы выглядел Модричем.

В конце концов, сам Кривбасс, при всех своих достоинствах, не демонстрирует стабильности на турнирной дистанции. Именно поэтому мы поставим на победу Динамо, хотя шансы на ничью у криворожан остаются высокими.

Заря – Металлист 1925, Рух – Ингулец и ещё два матча УПЛ. Анонс