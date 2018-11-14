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Фанаты АИКа вместе с футболистами устроили безумное празднование чемпионства – клуб 9 лет не мог одержать титул

17:20 11 Читати українською
Фанаты АИКа вместе с футболистами устроили безумное празднование чемпионства – клуб 9 лет не мог одержать титул
ФК АИК

Появилось видео, как болельщики шведского АИКа отметили завоевание чемпионства любимой командой.

В воскресенье, 11 ноября, АИК в последнем туре чемпионата Швеции обыграл Кальмар и завоевал титул чемпиона.

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Сразу после окончания матча болельщики за считанные секунды до отказа заполнили футбольное поле и устроили грандиозное шоу, празднуя победу своей команды.

Теги
Мир АИК АИК футбольные фанаты Видеоновости
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