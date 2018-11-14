Сын Пьянича повторил празднование гола Роналду в ворота Манчестер Юнайтед – забавное видео

Миралем Пьянич с сыном / фото из соцсетей

У нападающего Ювентуса Криштиану Роналду появились последователи среди детей его одноклубников.

Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич опубликовал в Инстаграме видео, на котором его сын Эдин демонстрирует стиль празднование нападающего "старой синьоры" Криштиану Роналду.

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Мальчик показывает пресс. Именно так португалец отметил гол, забитый в матче Лиги чемпионов в ворота Манчестер Юнайтед.

"Хорошее начало недели для всех", – написал Пьянич в Инстаграме.

Стоит заметить, что это уже не первый случай, когда сын Пьянича повторяет "фирменные" жесты игроков Ювентуса. Ранее Эдин неоднократно копировал Паоло Дибалу.