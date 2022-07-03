Бывший игрок Шахтера Александр Воскобойник попал в дикую историю в связи с мобилизацией в армию одной из недореспублик.

Воскобойник дважды был принудительно мобилизован в армию так называемой "ДНР" – первый раз экс-игрок Шахтера умудрился скрыться оттуда через окно, сообщает Telegram-канал "Рахунок на табло".

Двое воспитанников Шахтера воевали на стороне "Л/ДНР": одного убили, другой ранен, – источник

Его задержали еще раз, и второй раз провернуть такой трюк ему не удалось, и Воскобойника отправили под Мариуполь, где он получил ранение ноги. По последней информации, Воскобойник находится в районе Москвы.

Отметим, что Александр начинал свою футбольную карьеру в Шахтере, а также успел поиграть за Кривбасс, Металлург Д, Ворсклу, Зарю, Подолье, азербайджанский Карабах, Динамо-Игросервис и Олимпик. Вместе с ним в ряды армии оккупантов попал и экс-игрок Металлурга Д Вадим Солодкий, который был убит.