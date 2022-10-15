Чемпионат Испании 2022/23, 9-й тур

Жирона – Кадис – 0:1

Гол: Алекс, 46

Валенсия – Эльче – начало в 17:15

Мальорка – Севилья – начало в 19:30

Атлетик – Атлетико – начало в 22:00

Программу дня в Испании открывал поединок на Монтильиви, где Жирона принимала Кадис. Гости подходили ко встрече, находясь на предпоследней позиции в турнирной таблице, а хозяева шли всего в одном очке от зоны вылета. В этих условиях ничья никого не устраивала.

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Каталонцы доминировали, нанеся вдвое больше ударов и владея мяч 64% игрового времени. По показателю ожидаемых голов Жирона также была значительно лучше – впрочем, в основное время болельщики увидели всего один гол. И его забили не хозяева. На первых же секундах второго тайма Негредо зацепился за проникающую передачу из глубины и прострелил на линию вратарской, а Алекс замкнул в касание. 0:1!

Впрочем, арбитр компенсировал аж 8 минут, за которые Жирона смогла заработать пенальти. Стуани с "отметки" сравнял счет. 1:1 – ничья на Монтилливи. Кадис остаётся в зоне вылета.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ