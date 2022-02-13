Фаната Палмейраса застрелили после финала клубного ЧМ против Челси
Клубный чемпионат мира был омрачен досадным инцидентом.
Трагически завершился для бразильского болельщика финал чемпионата мира среди клубов, где Палмейрас уступил Челси (1:2), сообщает Associated Press.
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В Бразилии была организована традиционная фан-зона, на территории которой и произошел инцидент. После игры у местного стадиона Сан-Паулу произошла стрельба, один из фанатов Палмейраса погиб. Ему было около 35-ти лет.
Полиция заявила, что задержала предполагаемого убийцу. Всего в столкновениях пострадали около 15-ти человек.
Напомним, Челси впервые в своей истории завоевал трофей клубного чемпионата мира.
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