Клубный чемпионат мира был омрачен досадным инцидентом.

Трагически завершился для бразильского болельщика финал чемпионата мира среди клубов, где Палмейрас уступил Челси (1:2), сообщает Associated Press.

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В Бразилии была организована традиционная фан-зона, на территории которой и произошел инцидент. После игры у местного стадиона Сан-Паулу произошла стрельба, один из фанатов Палмейраса погиб. Ему было около 35-ти лет.

Полиция заявила, что задержала предполагаемого убийцу. Всего в столкновениях пострадали около 15-ти человек.

Напомним, Челси впервые в своей истории завоевал трофей клубного чемпионата мира.

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