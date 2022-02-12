Бразильцы и англичане до встречи в финале Клубного чемпионата мира провели только по одному поединку: подопечные Томаса Тухеля не слишком уверенно победили Аль-Хиляль, а команда Абеля Феррейры смогла пройти Аль-Ахли. Ни Челси, ни Палмейрас еще ни разу в своей истории не одерживали победу в этом турнире, поэтому противостояние должно быть ожесточенным, хотя фаворит был очевиден.

Клубный ЧМ: Аль-Ахли разгромил Аль-Хиляль в матче за третье место – дубль центрбека и два хамских удаления за полтайма

Победители Лиги чемпионов вышли достаточно боевым составом. В частности, на острие расположился Лукаку, недавно прервавший свою безголевую серию, а на флангах – Маунт и Хаверц. В общей сложности Тухель произвел 4 замены по сравнению с полуфиналом. Триумфаторы Копа Либертадорес вышли тем же составом, что играли 4 дня назад.

Челси проснулся под конец, симпатичные Палмейрас и экс-динамовец

Старт показался достаточно хаотичным: немало борьбы и неуверенности в действиях обоих. Челси, несмотря на это, преобладал и пытался действовать более вертикально, но оборона соперника все отлично читала. Первый удар во встрече нанес Данилу – далеко до ворот. На 15-й минуте право на штрафной заработали "синие". Для удара было слишком далеко, но Маунт пытался всех обхитрить – рядом с воротами. Палмейрас ответил более точным выстрелом головой от Рони. Менди на месте.

Челси владел преимуществом, иногда подбираясь к воротам соперника. "Зелено-белые" выжидали контратак и отлично выбегали в них. Сверхактивным и уверенным был Дуду. Бывший хавбек Динамо отлично разгонял выпады, а иногда и завершал их. В первом тайме он минимум дважды пытался закрутить в дальний угол Менди, но круглый мимо летел. Челси ответил в конце 45-минутки. Удар Пулишича со штрафного пролетел над воротами, Силва зарядил пушку из-за пределов штрафной, а Рюдигер дважды замикал подачу с углового – тоже рядом.

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Палмейрас можно было бы смело хвалить за первый тайм, если бы не прогрехи последних мгновений. Защита отыграла неплохо, полузащита удачно подстраховывала и прессинговала, что иногда приводило к ошибкам "синих", а нападение вытесняло максимум. И все же преимущество Челси было более ощутимым, что и подтверждает статистика.

Забивная 10-минутка и затишье...

Второй тайм начался с превосходства подопечных Тухеля. Это привело к голу на 54-й. Рюдигер в центре отдал на Ковачича, тот запустил дальше на левый фланг на Хадсон-Одоя и тот подал. Лукаку с линии вратарской головой расстрелял Вевертона. 1:0! Феррейра сразу же освежил полузащиту, выпустив Жаилсона. Команда через фланги несколько раз пробилась к воротам, а после вброса аута Рошей Силва сыграл рукой. Главный рефери прислушался к апелляциям Палмейраса и после просмотра VAR назначил пенальти.

Вейга подошел к отметке и ровно через 10 минут сравнял ситуацию на табло, разведя сферу и лучшего голкипера Кубка Африки по разным углам. Интрига снова жива, выдохли болельщики. Рафаэль за несколько мгновений имел шанс оформить дубль, но его не слишком мощный удар без проблем взял Менди.

Челси вернулся к контролю игры, разыгрывая мяч на своей части поля и затем разрезными пасами доставляя либо в центр, либо на фланги. Особенно на левый. "Синие" отдавали на Хадсон-Одоя, а тот бросал на Лукаку, как во время гола. Но сейчас оборона все контролировала. На 76-й минуте оба наставника внесли коррективы, выпустив по два свежих игрока: Тухель – Вернера и Сауля, Феррейра – Уэсли и Атуэсту. Но добавить импульс игре не удалось. Подопечные немецкого специалиста перевели игру на последних минутах во вторую треть, где контролировали мяч. Без особой остроты и с несколькими подачами в штрафную и неудачными ударами. Палмейрас уверенно выдержал напор и перевел игру в овертайм.

... перед бурей

Томас использовал последний слот, выпустив Сарра и Зиеша. Челси активизировался и выглядел едва ли не самым свежим в течение всего матча. Но без остроты. В который раз! Единственный случай забить имел Пулишич, но после серии рикошетов сфера попала в стойку. Палмейрас едва переходил на половину поля соперника, а о каких-то моментах говорить нельзя.

Во втором овертайме "синие" еще больше прибавили и заработали пенальти. Аспиликуэта пробивал и попал в руку Луану. После паузы и просмотра видеоповтора рефери указал на второй пенальти во встрече. Кай Хаверц уверенно забил! Палмейрас не создал ничего, что было бы похоже на острый момент. Да еще и Луан умудрился заработать красную за фол последней надежды. Челси заслуженно торжествовал! Томас Тухель, кроме титула Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, теперь имеет еще и трофей Клубного ЧМ.