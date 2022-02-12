Тьягу Силва стал лучшим игроком клубного ЧМ – ветеран Челси повторил достижение Рамоса
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
55’ Ромелу Лукаку
117’ Кай Хаверц
Рафаэль Вейга 64’
Луан 120+6’
55’ Ромелу Лукаку
64’ Рафаэль Вейга
117’ Кай Хаверц
120+6’ Луан
Защитник Челси Тьягу Силва получил звание лучшего футболиста клубного чемпионата мира, сообщает официальный сайт ФИФА.
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В финале команда бразильца в овертайме дожала Палмейрас (2:1). Тьягу стал вторым защитником в истории турнира, который получил эту награду. Ранее этот почетный статус среди защитников получал Серхио Рамос в 2014 году.
В нынешнем сезоне Силва провел 27 матчей, в которых отличился тремя голами и двумя ассистами.
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