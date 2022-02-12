Защитник Челси Тьягу Силва получил звание лучшего футболиста клубного чемпионата мира, сообщает официальный сайт ФИФА.

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В финале команда бразильца в овертайме дожала Палмейрас (2:1). Тьягу стал вторым защитником в истории турнира, который получил эту награду. Ранее этот почетный статус среди защитников получал Серхио Рамос в 2014 году.

В нынешнем сезоне Силва провел 27 матчей, в которых отличился тремя голами и двумя ассистами.

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