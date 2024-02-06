На 33-й минуте матча 23-го тура Ла Лиги между Райо Вальекано и Севильей произошёл курьёзный случай. Болельщик хозяев засунул палец в задницу вингеру Севильи Лукасу Окампосу. Аргентинец готовился вбросить мяч из-за боковой линии и слишком близко подошёл к трибунам, чем фанат хозяев и воспользовался.

Севилья одолела Райо Вальекано и прервала безвыигрышную серию – дубль Эн-Несири позволил оторваться от зоны вылета

Сам Окампос предъявил горе-болельщику претензию по этому поводу, но в целом отреагировал достаточно спокойно. Эта сцена состоялась на глазах легенды Ромы Франческо Тотти, который решил посетить эту игру. Очевидно, это связано с его сыном Кристианом, который недавно подписал контракт с молодёжной командой Райо.

Матч Райо Вальекано – Севилья завершился со счётом 1:2.